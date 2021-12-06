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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ | Son dakika: Çocuklarının boğazını kesti karısını bıçakladı
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Diyarbakır'da kan donduran olay! Eşini 25 yerinden bıçakladı, çocuklarının boğazını kesti

Diyarbakır'da kan donduran bir olay yaşandı. Kentin Kayapınar ilçesinde Mahmut Bozkurt (40), evde çıkan tartışmada 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semih'i bıçakla öldürdü, eşi Sabika (39) ve Elif'i de (15) yaraladı. Çiftin 3 ve 9 yaşındaki çocukları komşuya sığınarak olaydan kurtulurken, Mahmut Bozkurt, polis tarafından gözaltına alındı. Cani baba ilk ifadesinde de olayı 'namus meselesi' yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi

CANİ | Son dakika: Çocuklarının boğazını kesti karısını bıçakladı
Çocuklarının boğazını kesti! Karısını 25 kez bıçakladı
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DHA

Kan donduran olay, sabah saatlerinde meydana geldi. 4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Muhammed Semih'i daha sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı.

DHA'nın haberine göre, olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Bozkurt´a bıçağı bırakarak teslim olmasını söyledi.

ÖNCE DİRENDİ, SONRA TESLİM OLDU

Bir süre direnen Bozkurt, daha sonra bıçağı bırakarak teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralılar Muhammed Semih, Sabika ve Elif Bozkurt'a müdahale etti. Muhammed Semih yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabika ve Elif Bozkurt ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, geniş güvenlik önlemi aldığı sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Evde yapılan incelemenin ardından Muhammed Semih'in cansız bedeni otopsi yapılmaz üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Olay sırasında korkan ve komşuya sığınan iki kardeş, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Bozkurt, ilk ifadesinde olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.

3 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Mahmut Bozkurt'a daha önce aile içi şiddetten işlem yapıldığı, 3 kez uzaklaştırma kararı alındığı ve geçen kasım ayında sona eren kararın ardından, Sabika Bozkurt'un eşiyle barıştığı için talebinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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