Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyor.

Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Tüm konuları ayrıntılı bir şekilde görüşeceğimize inanıyorum. Güvenlik konuları, askeri ve savunma sanayi işbirliği konularını ele alma fırsatımız olacak. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştur. Atılacak adımları görüşme imkanı bulacağız.

FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Demokrasimize saldıran, 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 evladımızı gazi olarak yaşam sürdürdüğümüz kardeşlerimizin durumu da beklentilerimizi ortaya koymuştur. Pensilvanya'daki terörist başının iadesi için adımlar attık. Tüm darbeciler hesap verene kadar peşini bırakmamakta kararlıyız.

İkili ilişkilerimiz yanı sıra Suriye meselesini konuşacağız. DEAŞ ve PYG/PKK terör örgütlerine karşı işbirliği üzerinde duracağız. DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık, buralarda da bir telaş, tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün. 9 Elim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son bilgileri konuşma fırsatı bulacağız. PKK/YPG terör örgütüne DEAŞ terör örgütü gibi yaklaşmalarını söyleyeceğiz. Terörist başı Abdi Şahin'in yaptığı tüm terör eylemlerini takdim edeceğiz. Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediğini kendilerine ifade edeceğiz. Suriye'deki durumu içinde plan, proje ve çalışmalarımızı gösteriyoruz ve güvenli bölge ile alakalı bölgenin geldiği noktayı ifade ediyoruz. Özellikle Irak sınırıyla Cerablus'a kadar olan sınırımız bu güvenli bölge tablosu içinde yerini alıyor.

Bir diğer konu, Maryland eyaletinde diyanet merkezini de ziyaret edeceğiz. Bu merkez camisiyle, kütüphanesiyle, derslikleri ve diğer müştemilatıyla ülkemizin ABD'deki gurur kaynaklarından biridir. Merkezimi ABD'li Müslümanların buluştuğu master, lisans eğitimi yapan gençlerin kaldığı bir merkez. Burada vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve ABD'li Müslüman kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.

İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen, ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. Bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, ardından heyetler arası görüşme yapacağız. Sonra birlikte geniş kapsamlı bir basın toplantısı olacak. Bununla birlikte diğer programlarımız icra edeceğiz.

Terörle mücadele önemli bir konudur. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

SORU-CEVAP

* Devriyeler sonrası durum: Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Hala terör örgütleri burada. Dün Kamışlı'da sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Terör örgütleri Münbiç'te de var. Kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz. Ne Rusya ne ABD verdikleri saatlerde ve günlerde temizlemiş değildir. Bu gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız. İdlib'de de benzer sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

* Sondaj faaliyetleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü güzel açıklamalar yaptı. AB bir şeyi unutuyor. Birçok siyasette çok yeni. Bunların birçoğu da bu yeniliğin verdiği cehaletle bunlara yaklaşıyor. Biz Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz. Yunanistan ve İngiltere de garantör ülke. Bizim burada haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun hak vermediği ülkeler kendilerine göre çalışma yapma hakkı elde ediyorlar. Türkiye'ye gelince yok yaptırım uygulayacağız diyorlar. Siz bize 1963'ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. Hangi ülkeler geldi, geçti onları AB üyesi yaptınız, Türkiye'ye karşı verdiğiniz sözleri tutmadınız. Bunlara köşeli ifade kullandığınızda kötü oldunuz. Ey AB şunu bil, Türkiye tanıdığınız ülkelerden değil. Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda bitebilir. 4 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde tutan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Daha önce söyledim. Bu kapılar açılır, DEAŞ'lılar size gönderilmeye başlandı. Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.

* Sınırda bekleyen DEAŞ'lı ve DEAŞ'lıların iadesi: Planları yaparsınız, planların bazıları planladığı gibi yürür, bazıları da aksayarak yürür. Burada çok ciddi mücadele var. Savaş havasında bir yapı söz konusu. Karşımızda kimler var... ABD'nin 32 bin TIR silah gönderdiği bir ülke, Suriye devletine değil, terör örgütlerine gönderiyor. Niye gönderiyor? Terör örgütleri burada çok ciddi bir yapılanmaya girsin ve bu yapılanmayla kimse karşı bu mücadeleyi verecekler; herhalde Türkiye'den başkası değil. Taciz atışları devam ediyor. Şu an itibariyle TSK'dan 11 şehidimiz var, 163 yaralımız var. SMO'dan 202 şehit var, 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21, sivil yaralı ise 184. Bunun hesabını kim verecek? Netice yok. Kontrol altına alınan alan 4 bin 219 km2'lik alan kontrol altında. 579 meskun mahal kontrol altında. Bunlara rağmen mücadele veriyoruz. Hepsinden öte biz burada ABD, Rusya ikiliyle bugüne kadar yürüttüğümüz ikili çalışmayı yürütmek istiyoruz. Çok daha önemlisi var, özellikle NATO paktı içinde yer alan ülkeler olarak NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirmesi lazım. Onun için 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'deki liderler zirvesini çok önemsiyorum. NATO ne iş yapıyor? Bu 5'inci madde ne işe yarar gündeme getireceğiz. NATO ülkelerine bunları belgeleriyle ortaya koyacağız. Eğer NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyor, yalnız bırakıyorsa bunun izahı mümkün değildir. Dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç olunca Türkiye'yi haberdar edeceksin, belli ücretin ödenmesinde Türkiye ikinci, üçüncü sırada yer alacak. Terörle mücadele karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız. Bunları Londra'da dile getireceğiz. Sınırda kalmış kalmamış bizi ilgilendirmiyor. Biz göndermeye devam edeceğiz.