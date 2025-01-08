Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.