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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:54
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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