Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü
Giriş: 30 Nisan 2026 - 16:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Bölgesel gelişmeler ve terörüz Türkiye süreci ele alındı. Görüşmenin ardından herhangi bir yazılı açıklama yapılması beklenmiyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ