Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 18.00'de MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bu yıl ikinci kez bir araya gelecek.
MHP lideri Bahçeli 4 Şubat'ta kalp operasyonu geçirmişti.