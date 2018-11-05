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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nice oyunları bozan bir ülke haline birlikte geldik. Meydanlara birlikte çıktık. Birileri gibi tankları görüp de kaçmadık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Hedeflerimizden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Hedeflerimizden vazgeçmedik" dedi. Erdoğan

05.11.2018 - 12:27 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu. Erdoğan, engellilerin eğitimi için açılan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini belirterek, "Nice oyunları bozan bir ülke haline birlikte geldik. Meydanlara birlikte çıktık. Birileri gibi tankları görüp de kaçmadık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Hedeflerimizden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Hedeflerimizden vazgeçmedik" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

"Gülseren Hanım'ın adını yaşatacak ve her gün dua almasını sağlayacak bu eğitim, öğretim yurdu için Özdemir ailesini yürekten kutluyorum."

"Her mücadele, her gayret önemlidir. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek hayatın tamamını kapsıyor olması nedeniyle ayrı bir saygıya sahiptir. Bu çocuklarımız yıllarca dört duvar arasında hayatlarını sürdürmüşlerdir. Engelli bireylerin hayata katılımları için devrim niteliğinde adımlar attık. 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödeniyor."

"Engelli istihdamına büyük önem veriyoruz. Özel sektörde kota fazlası çalışan engellilerin tamamının sigorta masraflarını karşıladık. 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de Otizm Eylem Planı hazırladık. Eylem planı, 1 milyonu bulan, aileleri ile 4 milyonluk bir sayıyı kapsıyor. Otizm eylem planını yakından takip ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizden beri bir söz verdik. Biz Türkiye'yi insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Kökenine, meşrebine bakmadan, herkesi insan nazarında görerek hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif yaklaşımı hayata geçirdik."

"Geçmişte siyasetten, bürokrasiye, medyadan, akademiye, zihni milli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir."

"Türkiye ileri gittikçe oynanan oyunlar değişti. Tarihimizde maruz kalmadığımız saldırıları gördük. Dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka bir devlet yoktur, bunu böyle bilin. Sınırlarımız içinde ve dışındaki tüm mazlumlara, mağdurlara el uzatan, ekmeğini bölüşen bir devletiz. Uğradığımız onca saldırının üstünden gelmemizde bu hayır dualarının önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bir ülkede devlet ile millet ne kadar birleşirse hedeflere ulaşmak o kadar kolaylaşır. Eğitim, ulaşım, sosyal hayat ve güvenlik konusundaki adımlarımızla biz bu bütünleşmeyi sağladık. Nice oyunları bozan bir ülke haline birlikte geldik. Meydanlara birlikte çıktık. Birileri gibi tankları görüp de kaçmadık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Hedeflerimizden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Hedeflerimizden vazgeçmedik."

"Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya yaşanacak bir ev değil, en büyük medeniyetlerin birikimini de bırakmıştır. Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyız. Dünyada garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda dünyanın bir numarası Türkiye. ABD ikinci sırada. Biz böyle bir ülkeyiz. Kazanırsak, hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. İşte o zaman hep birlikte başka bir seviyeye ulaşacağız. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fırsatçılara, provakatörlere fırsat vermememiz gerekiyor."

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