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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Sadece öğrencilerin değil vatandaşların da 24 saat yararlanıp ücretsiz ikram hizmetlerinden faydalanacağı kütüphanenin özelliklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasında, "Okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı, okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız bu güzel eserin bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdığına inanıyorum. Avrupa'nın cehalet karanlığına boğulduğu dönemde ecdadımız kurdukları medreselerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. 830 yılında kurulan Beytülhikme'de astronomiden tıbba birçok bilim dalı sistematik olarak yerini almıştı" ifadelerine kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

İlim ve irfan davamızı dünya çapında en iyi şekilde temsil etmek, üniversite medeniyettir ifadesini hayata geçirmek için samimiyetle çalışan hoca ve rektörlerimizi tebrik ediyorum. 15 bini bulacak öğrencileriyle üniversitemiz ülkemizin en seçkin eğitim kurumlarında yer alacak yerini daha da güçlendirecektir.

Ziraat Bankamızın desteğiyle tamamlanan kütüphanemizin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gerek Ziraat Bankamızın genel müdürü, yönetim kuruluna milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum.

1 milyon cilt basılı kitap ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversitesini açıyoruz. Ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe'de külliyesinde yer alan hedef 5 milyon kitap kapasitesine sahip millet kütüphanesidir.

Burası da haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkan sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum.

İstanbul'da Rami Kışlası'nı bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, çok daha büyük kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli ihtiyacı karşılıyor. Tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 47 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk.

Kütüphanelerde bulunan kitap sayısını üç kat artırarak 70 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona tamamlayacağız. İnşallah Medeniyet Üniversitemizdeki gençlik bizleri yaradan Rabbimizin adıyla okuyor ve okumaya devam edecektir.

Bizim millet olarak medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler yapmadan, olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tefekkür, ilim, irfan, kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahipleri gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserleri fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olarak görüyoruz.

Merhum Cemil Meriç okumanın iki ruh arasında bir mülakat yani hasbıhal olduğunu ifade ediyordu. Bize yüzlerce alimle dostluk kurup, onlarla feyizli sohbetlere dalma imkanı veren bir araç da kitaplardır. Gerçekten de her kitap bir alimdir. Her kitap bir dosttur. Her kitap bir alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz.

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı temsil ediyor. Bilgiyle donanmış, ilim yolculuğundan kopmamış bir milletin beka meselesi yaşamayacağıdır. Medeniyetimizin altın yıllarının, kütüphanelerimizin zenginliğiyle göz kamaştırıcı dönemler olması asla tesadüfi değildir.

Kitap ve kütüphaneyle irtibatını koparan milletlerin hayatta kalabilmesinin imkansız olduğunu biliyoruz. Edebiyat dünyamızın öncülerinden merhum Nuri Pakdil, okumadığın gün karanlıktasın buyuruyor. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri kitapla buluşturacak, kitabı ve okumayı sevdirecek projeler üretmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz.

Okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı, okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız bu güzel eserin bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdığına inanıyorum. Avrupa'nın cehalet karanlığına boğulduğu dönemde ecdadımız kurdukları medreselerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. 830 yılında kurulan Beytülhikme'de astronomiden tıbba birçok bilim dalı sistematik olarak yerini almıştı.

Hakkı teslim edilmese de bizim medeniyetimizin dünya bilim ve kültür ve mirasına yaptığı katkı asla gözardı edilemeyecek büyüklüktedir.

Şehrinin giriş kapısında bilgi ve erdem kılıç ve silahtan üstündür yazan medeniyetin önce kendi tarihine ve birikimine sahip çıkması gerekir. Maalesef uzunca bir süre bu konuda sıkıntı yaşadık. Daha doğrusu vaktimizi ve enerjimizi başka alanlara yönelterek bu iklimden bilinçli olarak uzaklaştık veya uzaklaştırıldık.

Medeniyet coğrafyamızın her köşesinde aynı durum yaşandı ve yaşanıyor. Bize düşen kendi medeniyet değerlerimizin üzerinde hayal ettiğimiz, hak ettiğimiz büyük atılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye sadece kendisi için değil gözünü ve kalbini bu ülkeye, bu topraklara yöneltmiş bir coğrafyanın, medeniyetin temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindedir.

Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz altyapı üzerinde başlattığımız her kalkınma hamlesinin derinlikli ve kapsamlı anlamı vardır. Üniversitemizin adını İstanbul Medeniyet Üniversite olması rastgele değildir. Açılışını yaptığımız kütüphaneyi de herhangi eser, yatırım değil bu büyük fotoğrafın rengi, çizgisi olarak görmemiz gerekir.

İlmin, irfanın, erdemin gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek eğitim, kültür, sanat, teknoloji ve insanla medeniyetimizi zirveye çıkaracağız. Bu düşüncelerle açılışını yapacağımız kütüphanemizin ve merkezi derslik binamızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

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