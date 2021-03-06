Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na, video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Şehitlerimize öncelikle başsağlığı diliyorum. İlkini 2019'da gerçekleştirdiğimiz Mavi Vatan Tatbikatı'nı geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Bu tatbikatla kahraman ordumuzun varsa eksiklerini görüp, eğitimlerini tamamlıyoruz.

Türkiye olarak üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya nice büyük komutanlar yetiştirdik. Preveze Zaferi'yle Akdeniz'i Türk gölü haline getirdik. Denizlerdeki kayıplarımızla toprak kayıplarımız olmuştur. Ülkemiz için güçlü bir donanmaya sahip olmak tercihten öte zorunluluktur.

Kıbrıs başta olmak üzere bölgenin güvenliği için güçlü olmak zorundayız. Ege ve Akdeniz'de yaşadığımız hadiseler bize bunu öğretmiştir. Suriye sınırı boyunca Türkiye'yi kuşatma girişimi unutulmamalıdır. Karşılaştığımız birçok çifte standarda rağmen mücadelemizi bırakmadık. Suriye'de 3 noktada bu kuşatmaları dağıttık.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon haklarımızdan da vazgeçmeyeceğimizi gösterdik. Türkiye'yi Antalya'ya hapsetme girişine de razı olmadık. Biz bu adımları atarken, yayılmacı bir politikayla hareket etmedik. Kimsenin toprağında da gözümüz olmadı.

Bu çabalarla, Deniz Kuvvetlerimiz elde ettiği başarılarla bizi gururlandırıyor. Ordumuz başarılarıyla milletimize güven veriyor. Türkiye'nin savunma sanayinin daha fazla konuşulduğunu, tartışıldığını görüyoruz. Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Savunma ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolara geldi.

4 yıl önce 100 sanayi firması arasında 2 firmamız varken, şu an bu sayı 7'ye ulaştı. Kendi kara araçlarını kendi inşa eden 10 ülke arasındayız. Ordumuzun kabiliyetini daha da artıracağız. Unutmayalım, denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Bu yılda MİLGEM kapsamında Anadolu'yu ordumuza kazandıracağız. Denizlerimiz sakin, bahtınız açık olsun."

TATBİKAT SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı.

KUVVET KOMUTANLARI DA ÇANAKKALE'DE

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

AKAR VE KOMUTANLAR BRİFİNG ALDI

Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e inen Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı. Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e gelmesiyle Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlamış oldu.

EGE VE AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

"Mavi Vatan Tatbikatı" yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması için gerçekleştiriliyor.

87 GEMİ, 27 UÇAK VE 20 HELİKOPTER KATILIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı, fiili tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan-2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar da katılıyor.