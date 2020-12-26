Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reformları sürdürüyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılıyor. Ankara'ya gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştıklarını belirten, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Ankara'da çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da güzelleştirdik.

- Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş şekilde karşı çıkanların bu projeleri keyifle kullandıklarını görüyoruz. Kendi içlerindeki tecavüz ve tacizleri gizleyen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

- Türkiye'yi projelerle donatırken birileri çıkıp 'Bunca yatırıma ne gerek var' diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşaa ederken zeminden kuş göçü güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı.

- Yolların tünellerin viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Kamyoncu lokantasına girsin, bu yollar geçmişte nasıldı şimdi nasıl diye sorup öğrensinler. Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz su akan vatandaşımıza sorsunlar. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar sefil bir zihniyetten bahsediyoruz. 2 yıl sonra altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körüyüz diyebilirler. Türkiye bu anlayışa rağmen 2023 hedefine ulaşacaktır.