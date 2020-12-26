Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tesisi açtı

Dünyada en çok onlar tercih ediliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

- Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan sondaj sayısı 9'u buldu. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. Sonra arama çalışmalarına başladık. 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ülkemiz için kırılma noktası olmuştur.

- Maden Tetkik Arama bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın iki buçuk katı iş ortaya çıkardı. Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. Toprağımızın üstünü nasıl boş bırakmıyorsak altındaki nimetlerden de istifade etmeye çalışıyoruz. Bilhassa ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz.

- 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz bu yıl yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. Bor ürünleri ihracatımız salgına rağmen 610 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde rafine bor ürünleri kurulu kapasitemizi de 2 milyon 753 bin tona yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemde bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz.

- Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz. Tablet, dizüstü bilgisayar olmak üzere tüm mobil cihazların bataryasında da bu lityum kullanılacaktır. Yatırım sayesinde geri dönüşüm odaklı insan ve çevre sağlığına duyarlı modelle sıvı atığın yüzde 90'ınını yeniden kazanmayı hedefliyoruz.