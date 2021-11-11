Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına karşı uluslararası çağrı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkiindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor.

"Kültürümüz tüm canlılara karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarma görevimizdir. İmkanı olan vatandaşlarımızın toprağını ağaçla, ormanla süslemesi bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. 11 Kasım tarihinin ağaç dikme yanında, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlama günü olarak görüyorum.

İnsanoğlunun son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Bir yanda orman yangınları, sel baskınları, kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu mesajı alıyoruz. Ama bu felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan üzerimize düşenleri yaparken, diğer yandan çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin nişanesidir.

Türkiye haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşmasında taraf olarak 2050'de 0 emisyon hedefini ortaya koymuştur. Bunun merkezine Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yerleştirdik.

Son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Ülkemiz orman varlığını artıran sınırlı sayıdan ülkelerden biri olmuştur. 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik.

BM Küresel Orman Raporuna göre, Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını, ülkemizin 3'te 1'ine ulaştırmalıyız.

Milli park sayımızı 45'e yüklettik. Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Türkiye 1970'li yıllarda 500 milyon toprağı kaybederken, ağaçlandırma ve diğer tedbirlerle 154 milyon tona kadar düşürdük. Her yıl Kıbrıs kadar bir toprağı kaybetmiyoruz.

Orman köylümüzün refahını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. 252 bin aileye 4 milyar lira kredi sağladık. Faizi tamamen kaldırdık. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan ailelere 22,3 milyar lira ödeme yaptık.

Ülkemiz ormanlarının yüzde 54 yangına karşı hassas alanlardan oluşuyor. Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'da başlayan bir dizi orman yangınıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. 54 ilde yaşanan 299 orman yangını, 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik. Orman teşkilatımızın kahraman mensupları ve gönüllü vatandaşlarımızla cansiperane bir çalışma yürüttük.

Yangınlar sadece ülkemizi etkilemedi. Dünyanın pek çok yerinde benzer afetler yaşandı. Avustralya, ABD, Sibirya, İspanya'dan İtalya'ya kadar yaşanan orman yangınları önemli kayıplara yol açtı. Önümüzdeki yıllarda devam edeceği belirtilen orman yangınlarına karşı güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor. Bilgi ve donanımı paylaşmak bu müdahaleyi kolaylaştıracaktır.

Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. OGM 21 binin üzerindeki personeli ve 4 bin 311 aracıyla yangınlara karşı görev başındadır. Yangınlara karşı en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. İHA'ları da kullanmaya başladık. 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyerek çıkan her yangına müdahale imkanına kavuştuk. 9 İHA ve 10 drone bulunuyor. Teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Yanan orman alanlarını da ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içinde tamamlamaktır. Geleceğe Nefes Kampanyası için her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. MEB ise 24 Kasım için her öğretmen için 1 fidan kampanyası başlattı. Ülkemize 1,2 milyon fidan daha kazandıracağız.

Fidan dikim yaptığımız bu alanı da millet ormanı haline getirerek milletimizin hizmetine sunacağız. 81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız. Hep birlikte çok daha fazla gayret göstermeliyiz.