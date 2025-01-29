Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti. Heyet, Gazze'de gerçekleşen ateşkesin ardından ilk kez Ankara'ya geldi
Giriş: 29.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.
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