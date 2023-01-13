HABERTURK.COM

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asarak gerçekleştirdiği provokasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye'nin tepkisi ifade edildi.

Herrström'e, bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.

İsveç'in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström'e iletildi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan propagandasına ilişkin, "PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: İĞRENÇ BİR SALDIRI

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de Twitter hesabından yaptığı açıklamada hükümetinin nefret ve tehdit söylemlerine karşı olduğunu vurgulayarak "Halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanının belediye binasında bu şekilde tasvir edilmesi iğrenç" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.