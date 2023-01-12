Türkiye'den İsveç'e sert tepki

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İletişim Başkanı Altun açıklamasında "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamları teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı. PKK'lıların Stokholm'un göbeğinde kafa tutması iddia ettikleri gibi teröre karşı mücadele etmediklerinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.