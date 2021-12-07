Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha’da bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani’nin tarafından Emirlik Divanı’nda resmi törenle karşılandı.
İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan resmi karşılama kıtasını selamladı. İki lider önce ikili görüşme gerçekleştirecek, daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçilecek.
İki ülke ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alınması beklenen görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
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