Konya’da yıllardır üretilen küflü peynir, yöresel ve sağlıklı bir peynir çeşidi olarak biliniyor. Küflü peynir günümüzde de vatandaşlar tarafından sevilerek tüketilmeye devam ediyor. Halk dilinde küflü peynir olarak bilinen ve yeşil peynir olarak tescil alan bu lezzet yaklaşık 6 aylık bir üretim sürecinden sonra sofralara geliyor.
Halk arasında da antibiyotik olarak biliniyor
Konya’nın halk arasında Kadınlar Pazarı olarak meşhur olan Melike Hatun Çarşısında esnaf olan ve yıllardır küflü peynir satan Bünyamin Kurucu, “Bu bizim Konya’da vazgeçilmez bir peynir. Tarih olarak bakacak olursak hemen hemen bir asırdır Konya’da tüketilen bir peynir. Aslında küflendirme yaylalarda yapılmaya başladı. Daha sonra halk sevince üretime geçildi. Lezzet olarak çok güzel tescilli bir peynir. Halk arasında da antibiyotik olarak bilinir. Lezzeti çok güzel olduğu için kahvaltı ve börek içlerinde de kullanılır. Konya’da artık en çok tüketilen peynirler arasında olan tecilli olan yeşil peynir. Şu anda artık tescilli olduğu için yeşil peynir olarak geçiyor. Hiç katkı içermeyen peynirlerden diyebiliriz. Kesinlikle organik peynir” dedi.
Küflenmezse bu peynir yenmez
Konya halkı tarafından da her zaman ilgi alanı olduğunu aktaran esnaf Kurucu, “Bunun yaklaşık 6 ve 7 aylık süreci var. Önce peynir yaylalardan toplanır. Yaylalardan toplandıktan sonra basılır. Basıldıktan sonra dinlenir daha sonra biz o torbayı açarız. Dilimleriz, daha sonra tekrar kapatır iki aylık dinlenmeye bırakırız. İki aylık bu süreçten sonra artık küflenme meydana gelir. Küflenme işleminden sonra satışa sunuluyor. Küflenmezse bu peynir yenmez. Bizim buradaki müşterilerimiz de çok yeşil olacak, taze olacak ve lezzeti olacak diyor” ifadelerini kullandı.
Organik bir ürün hiçbir ilaç içermez
Konya’da genelinde yeşil peynirin birçok alanda kullanıldığını anlatan Kurucu, “Et ve peynir karışımı börek olarak, bu yönden tüketimi de çok. Yağ somunu olarak bilinen yağlı ekmeklerde de tüketimi fazla. Kaşar ile karıştırarak evlerde ve restoranlarda kahvaltı menülerinde veriliyor. Kesinlikle tavsiye ederim, organik bir ürün hiçbir ilaç içermez. Yaklaşık bunu Konya bir asırdır tüketiyor. Aynı Kanuni Sultan Süleyman zamanında askerlere bağışıklık sistemi için yedirilmiş. Benim okuduğum kadarıyla tarihte askerlerimize verilmiş. Vücutta antibiyotik etkisi yaptığı için askerin direnci artsın diye verilmiş, hastalıklara karşı korusun diye. Ben de gelenlere tavsiye ediyorum: Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnafım, en çok satılan, en çok tüketilen peynir diyebilirim ve bu lezzet babadan oğula geçen bir kültür” diye konuştu.
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