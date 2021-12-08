Şeb-i Arus başladı

Dünyanın dört bir yanından insanlar "Mevlana kentinde" buluşuyor. Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) 07-17 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılıyor.

Konya'da bu yıl "irfan vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Her yıl Mevlana'yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uydu.

TCDD ek sefer koydu

Ankara'dan Konya'ya törenlere katılmak isteyenlerin sayısı artınca TCDD artan talebi karşılamak için 12 Aralık itibarıyla Ankara-Konya arasında ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu. YHT'ler saat 16.10'da Ankara'dan Konya'ya, saat 23.00'te ise Konya'dan Ankara'ya hareket edecek.

Setur'dan Şeb-i Arus turu

Setur'un açıklamasına göre, şirket, Şeb-i Arus törenlerine katılmak isteyenler için hızlı trenle Konya'ya 2 günlük tur gerçekleştiriyor. Misafirler, 17-18 Aralık'taki turla; Mevlana Müzesi, Şems-i Tebriz-i Türbesi ve Cami, Sille, Aya Eleni Kilisesi, Karatay Medresesi ve Tropikal Kelebek Bahçesi'ni görme fırsatı bulacak ve Şeb-i Arus törenini izleyebilecek.

Tur kapsamında Aleaddin Cami, Hazreti Mevlana'nın aşçısı Ateşbaz Veli'nin türbesi, babası Bahaddin Veled'in kabri, Huzur-u Pir, semahane ve mescid yapıları da ziyaret edilecek. Bu ziyaretlerde, Sakal- ı Şerif, sandukalar, Mesnevi ve Divan-ı Kebir gibi yazma eserlerin yanı sıra matbah-ı şerif adı verilen mutfak binası, derviş hücreleri ve hücrelerde sergilenen ve Mevlevi yaşantısı hakkında bilgi veren çok sayıda kıymetli nesneleri görülebilecek.

Mevlevîhânelerin Merkezi Konya Mevlâna Dergâhı (Âsitâne)

Sema gösterisi ilgiyle izlendi

Konya'da her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve bugün 'İrfan Vakti' temalı yürüyüşle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde sema gösterisi yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sema gösterisinden önce Kuran'ı Kerim okundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan, konser verdi. Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer de Mevlana'nın önemli eseri Mesnevi'yi anlattı. Davetlilerdin büyük ilgiyle izledikleri tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiyle sona erdi. 'Hz. Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. 17 Aralık akşamı da 'düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek.

Mevlâna Türbesi Huzur-ı Pîr Bölümü

"Ziyaretimde kalbimin arındığını hissettim"

Binlerce turist, Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu. Mevlana'yı anma törenlerine katılan yabancı turistler, kentteki manevi havanın etkisini yaşıyor. İngiltere'den gelen Cihazi Malik, müslüman olduğunu, ziyaret ettiği Mevlana'nın türbesinde yoğun manevi duygular yaşadığını söyledi. Maneviyattan çok etkilendiğini belirten Malik, "Mevlana'nın kabrine dua etmek için geldim. Mevlana hakkında çok şey dinledik. Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiğimde ruhani bir şeyler hissettim. Biz Müslümanların kültürü, en iyi kültür. Ziyaretimde kalbimin arındığını hissettim. Benim hissettiklerim bunlar." diye konuştu.

Mevlana'dan etkilenerek Müslüman olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelip bir süre önce Konya'ya yerleşen Craig Victor Fenter de Konya'da çok özel günler yaşadığını, Allah'a duyulan aşkın her şeye sirayet ettiğini hissettiğini dile getirdi.

"Onun sözleri dünya için çok önemli"

Şahit olduğu maneviyatın, ruhunu sakinleştirdiğini ve eşsiz bir deneyimler yaşadığını ifade eden Fenter, şöyle konuştu: "Mevlana dünyaya barış getirdi. Onun sözleri dünya için çok önemli. Mevlevi ve Konya'da yaşayan biri olarak Şeb-i Arus'un başlangıcında Şemsi Tebriz'in türbesini ziyaret etmek, dua etmek, hep birlikte Mevlana Müzesi'ne gelmek, ilahiler harika bir duygu. Hazreti Mevlana hayatımın her yönünü etkiledi. Onun şiirlerini, eserlerini okuyorum, sema yaptım. Profesyonel alanım müzikti, bununla beraber Mevlevi müziğine de yönelmiş oldum."

Romanya'dan gelen Foss Brown ise 2 aydır Türkiye'yi gezdiğini ve Şeb-i Arus törenleri için Konya'da geldiğini kaydederek, "Mevlana Müzesi'nde bir dinginlik hissettim. Bu dinginliği anlamaya çalıştım. Bir kez bu müzeyi gezdim, sonra bir daha gezmem gerektiğine karar verdim. Buradan çok etkilendim." dedi.

"Mevlana'yı o kadar seviyorum ki gerçekten anlatamam"

Ailesiyle İran'dan gelen 10 yaşındaki Baran Sadeghı Motcheh Khortı da Mevlana'yı ve öğretilerini çok sevdiğini aktardı.

Khortı, şunları kaydetti: "Burası benim kalbimi çok etkiliyor. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Şeb-i Arus'a geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hazreti Mevlana'yı çok seviyorum. Mevlana'nın 1500-2000 beytini ezbere biliyorum. Sevgimden tekrar ede ede ezberledim hepsini."

Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek için İran'dan gelen Mujgan Samiei, tesadüfen Şeb-i Arus'a denk geldiğini belirtti. Mevlana'ya büyük bir aşk duyduğuna dikkati çeken Samiei, şöyle devam etti: "Aşkı bulmak için buraya geldim. Kendi kalbim için geldim. Cumartesi günü ziyaret etmiştim. Duygularımın aç olduğunu hissettiğim için bugün yine geldim. Bu hafta Şeb-i Arus olduğunu bilmiyordum. Öğrendim ki vuslat yıl dönümüymüş. Bu akşam dönüş biletim vardı. Mevlana'yı o kadar seviyorum ki gerçekten anlatamam. Biletimi iptal etmeyi düşünüyorum."

Uganda'dan gelen Rachael Kısakye de Mevlevilik üzerine araştırmalar yaptığını, Mevlana Türbesi'ne geldiğinde çok yoğun duygular yaşadığını dile getirdi. Kısakye, sema ayinini de heyecanla izlediğini aktardı.

Etkinlikler 17 Aralık'a kadar devam edecek

'Hz. Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

ŞEB-i ARÛS ne anlama gelir?

Düğün gecesi anlamında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ilâhî sevgiliye kavuşmasına işaret eden öldüğü gece; bu gecenin yıl dönümlerinde yapılan tören. Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlânâ, 17 Aralık 1273’te öldü. Ölüm gününü yeniden doğuş olarak kabul eden Mevlânâ, bugüne düğün gecesi anlamına gelen ‘Şeb-i Arûs’ dedi.

Mevlana kimdir?

Herkesin birbirini anlamasını ve birbirine hoşgörü ile bakmasını, engin anlayışının temeli sayan ve kendisinin hayat görüşünün de Kur’an-ı Kerîm ile Hz. Muhammed (a.s)’ın çizgisi üzere olduğunu sık sık vurgulayan Mevlâna Celâleddin, 17 Aralık 1273 Pazar günü, 66 yaşında iken Konya’da vefat etti.

Mevlâna Celâleddin, vefat gününü, en büyük sevgili olarak bildiği Allah’a kavuşma anı olarak belirttiği için, o gece “Şeb-i Arûs” yani “Düğün Gecesi” olarak kabul eder. Hz. Mevlâna’nın 25.618 beyitten oluşan Mesnevî’sinin dışında Divan-ı Kebir, Mektubât, Fihi Mâ Fih ve Mecâlis-i Seb’a eserleri de dünyanın dört bir yanında ilgi ile takip edilmektedir.

Mevlâna Celâleddin Rûmî eserlerini esas itibariyle zamanın edebiyat dili olan Farsça ile kaleme almasının yanında, Arapça ile birlikte az da olsa Türkçe ve Rumca beyit ve ifadelere de yer verdiği görülmektedir.

Hz. Mevlâna eserlerinde, aynı ana fikir ve bakış açısının (ilâhî aşkın ve vecdin) yer aldığı din, tasavvuf ve sosyal hayat başta olmak üzere her konuda bilginin ve bilgi sahibi olmanın önemine her vesileyle işaret etmektedir.

Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle, kendini yetiştiren ve bağlılık arz eden insanlara Mevlevî denilmiştir. Bir Mevlevî dervişinin hayatında titizlikle uyması gereken prensipler, Mevlevîlik olarak ortaya konulmuştur.

Hz. Mevlâna’nın öğretileri üzerine kurulan ve oğlu Sultan Veled tarafından müesseseleştirilen Mevlevîlik, asırlar boyunca insanlığı güzelliğe, iyiliğe, doğruluğa, sevgiye, hoşgörüye, kısaca güzel ahlâka davet etmiş; bunu gerçekleştirecek mekân, düstûr ve icrâ usûllerini mükemmel bir şekilde ortaya koymuştur.