HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Şehirlerle özdeşleşmiş yöresel lezzetler

Bazı lezzetler vardır, sizi memleketinize götürür ya da çocukluğunuza. İşte bu gerçeği dersiniz. Lezzeti, tadı mutlaka sizi başka bir şehre yolculuğa çıkarır.
Necmiye Uçansoy

Otlu peynir deyince aklımıza Van gelir. Yapılırken mevsimine göre yörenin 25 farklı otu kullanılır içinde. Bu peyniri benzersiz yapan sadece o yörede bulunabilecek otlar kullanılmasıdır. Kars kaşarı da Kars ve Ardahan'daki meralarda beslenen hayvanların verdiği sütten yapılır. Bu sütü de başka yerde bulamazsınız. Bir yiyeceği yöresel yapan şey içinde kullanılan malzemelerdir. Şehrin ismiyle özdeşleşen yöresel lezzetlerden minik bir lezzet haritası sunuyoruz size. Mutlaka atladıklarımız, unuttuklarımız olacaktır. Katkıda bulunmak isterseniz yorum yazabilirsiniz.

  • Kars kaşarı

    Peynirin yapımında kullanılan süt, 1600 civarında çiçekli bitkinin bulunduğu Kars ve Ardahan ilindeki meralarda Mayıs-Ağustos aylarında serbest dolaşımla beslenen hayvanlardan elde edilir. Kars kaşarı genellikle % 90 inek sütü ve % 10 koyun sütüdür. Olgun peynir sınıfında yer alan Kars Kaşarı bir dağ kaşarıdır.

  • Van otlu peyniri

    Yapımında 25 farklı bitki kullanılır. Bunlar dağ nenesi, kekik, suh, çasur, yabani sarımsak, helis, siyabo gibi yöresel bitkilerdir. Bu otların tümü mevsimi gelince doğadan toplanır. Peynirini benzersiz, eşsiz kılan tek şey bu bu şifalı otları içermesi değildir. Aynı zamanda kullanılan sütün kalitesi ve doğallığı da etkilidir. Yapımında koyun sütü kullanılır. Peynir yapıldıktan sonra bidon ve küplere koyulur ve toprağa gömülür. 3 ile 7 ay arasında toprağa gömülü kaldıktan sonra çıkarılır. Yapımı oldukça zahmet ve sabır gerektiren bir sürece sahip olan Van otlu peynirinin tadı ve aroması eşsizdir. Peynir rengini ve tadını içine koyulan otlardan alır. Bu otlara göre renkleri krem ve beyaz olmak üzere değişmektedir. Renklerine bu kadar etki eden otlar tatlarında ise büyük değişiklikler göstermemektedir.

  • Şalgam

    Ekşi, parlak renkli bir içecektir. Anavatanı Adana Tarsus olarak bilinir. Yaprakları da kendisi de yenebilen geniş köklü turpgillerden bir bitkidir. Bu bitki kullanılarak Adana, Osmaniye, Mersin yöresinde şalgam suyu üretilir. Şalgam, bazı çorba ve soslara katılır, yemeklerde garnitür olarak kullanılır. Bazı yörelerimizde suyu sevilerek içilir. Rakı ile eşleştirilebilir. Zengin potasyum içeriğiyle yüksek tansiyonu düşürmektedir. Ayrıca şalgam, halk hekimliğinde bedene dinçlik sağlayan, mide ve siyatik ağrılarına iyi gelen bir besin olarak bilinir.

  • Baklava

    Bu tatlı tatlı, yufka hamurunun arasına fındık katmanlanarak ve daha sonra şeker veya bal şurubuna batırılarak yapılır. Genellikle ceviz veya antep fıstığı ile yapılır. Bayramların vazgeçilmez hamur tatlısıdır. İnce yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır. Bal şerbeti de kullanılır. 2013'te baklavanın Türk tatlısı olduğu tescillenmiştir. Baklava denince akla Gaziantep gelir. Orijinal Gaziantep Baklavası ustadan çırağa öğretilerek, üretim şekli ve lezzeti ile diğer baklavalardan farklılaşmıştır. Temel olarak bu farkı ortaya koyan en önemli özellik kullanılan malzemelerdir.

  • Zeytin

    Siyah ve yeşil renkteki her zeytin Türkiye'de popülerdir. Genelde kahvaltılık olarak kullanılır. İşlenerek zeytinyağına da dönüştürülür. Zeytin ağaçları Ayvalık, Mudanya, Edremit, Orhangazi, İznik, Gemlik, Yalova'da yoğun olarak bulunur. Manisa Akhisar 12 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’nin en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticisi konumundadır. Besleyici değeri çok yüksektir. Faydaları saymakla bitmez. Zeytinde bol miktarda bitkisel protein, yağ, A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, kükürt, klor, magnezyum mineralleri vardır. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytin, yaşlanmanın etkilerini de azaltır. Dermokozmetik amaçlı kullanıldığında cilde güzellik verir. Saç dökülmesini engeller, kepeği önler, saçları kuvvetlendirir. Kırışıklıkları giderir. Makyaj kimyasallarının oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltır. Cilt hastalıklarının oluşumu önlemeye yardımcı olur.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!

YORUMLAR

Lütfen yorum alanını boş bırakmayınız.
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İLGİLİ HABERLER

Hafta sonu için pratik Tarçınlı Kurabiye
Hafta sonu için pratik Tarçınlı Kurabiye
Betül Ulucak
Pastacı Kreması
Pastacı Kreması
Merve Çoban Uslaş
Kış güzeli “Booo-zaaaaa”
Kış güzeli “Booo-zaaaaa”
Aynur Tartan
Ev yapımı boza tarifi
Ev yapımı boza tarifi
Aynur Tartan
Kayseri, Kaisareia
Kayseri, Kaisareia
Necmiye Uçansoy
Aşka giden sofralar
Aşka giden sofralar