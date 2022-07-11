Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman, Suudi Veliaht'ın 22 Haziran'daki Ankara ziyaretinin ardından bugün telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Ankara'daki görüşmenin ardından ikili işbirliğinin derinleştirilmesinde mutabık kalındığı vurgulanırken, iki ülke ilişkilerinin 'mükemmel' olduğu ifade edilmişti.

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