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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Haziran'da Ankara'da yüz yüze görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman, Suudi Veliaht'ın 22 Haziran'daki Ankara ziyaretinin ardından bugün telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Ankara'daki görüşmenin ardından ikili işbirliğinin derinleştirilmesinde mutabık kalındığı vurgulanırken, iki ülke ilişkilerinin 'mükemmel' olduğu ifade edilmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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