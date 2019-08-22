Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Tatar'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ortak açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz." dedi.

İşte Erdoğan ve Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır. Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri sebebiyle sözde tedbir açıklamayan AB, bize değil kendisine zarar veriyor. Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin Rumların hiçbir oyununa gelmeyeceğine inanıyorum. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor. Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

ERSİN TATAR'IN AÇIKLAMALARI:

Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir. Bundan sonra da mutlaka ve mutlaka bir Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak olması gerekir. Şu anda garantörlüğün modası geçtiği iddiasıyla, maalesef bazı arkadaşlarımız da dillendiriyorlar. Kıbrıs Türkleri bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklardır. Biz Türkiye'ye her zaman güvendik, güvenmeye devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması, 1974'ten sonra 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımız noktasında son yıllarda konuşulan Mavi Vatan hak ve çıkarlarımızı anlatmaktadır. Daha üretken bir yapı ve turizm, yüksek öğrenim, tarımsal faaliyetler, hizmet ve sanayide şu andaki seviyeden daha ileri taşıması için sizlerin de bizlere verdiğiniz desteklere o noktaya ulaşabilmektir. Bu akşam Ankara'dan çok mutlu ayrılıyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum.