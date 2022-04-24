Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü 0:00 / 0:00

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin garantörlük konusuna ilkesel olarak olumlu baktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hâl aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.