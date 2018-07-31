Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 100 günlük icraat programını vatandaşlarla paylaşacak. Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış eş güdüm sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir.

Bölgesel ve küresel hadiselerden kaynaklı güvenlik mücadelemiz de devam edecek. İlgili bütün güvenlik birimlerimiz kendi aralarında oluşturdukları eş güdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurmaktadır. Bir diğer önemli konu bildiğiniz gibi Suriye'de devam eden savaş.

Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştır.

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