        Son dakika: DEM Parti'den İmralı açıklaması: Ciddi bir çaba sarf ediyoruz | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den İmralı açıklaması: Ciddi bir çaba sarf ediyoruz

        İmralı Cezaevi'nde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün yaptığı açıklamada, "Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:09
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti heyeti, dün İmralı Cezaevi'nde terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz" açıklaması yaptı.

        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmişti.

        DEM Parti İmralı Heyetinin açıklaması şöyle:

        "3 Kasım 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

        İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

        Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

        Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

        Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

