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HaberlerGündemSon dakika denizde ceset! İstanbul Kartal'da denizden ceset çıktı!

İstanbul Kartal'da denizden ceset çıktı!

İstanbul Kartal'daki Adalar İskelesi açıklarında bu sabah denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

denizde ceset bulundu
DHA

İstanbul Kartal Adalar İskelesi yakınlarında saat 07.30 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

 

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi deniz üzerinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı.

KESİK VE DARP İZİNE RASTLANMADI

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince yapılan incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir görgü tanığı, "Büyükada'dan geliyorduk. İskele yakınında denizde hareketsiz birini gördük. Polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

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