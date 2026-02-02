Habertürk
        Denizli'de yalnız yaşayan işitme engelli adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Denizli'de yalnız yaşayan işitme engelli bir adam, kendisinden iki gündür haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen adamın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:09 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:09
        İşitme engelli adam ölü bulundu
        Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan işitme engelli adamın yakınlarının iki gündür kendisinden haber alamaması üzerine evinde girilen evinde cansız bedeni bulundu.

        İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

        İHA'nın haberine göre olay; Denizli’nin Acıpayam ilçesi Huzur Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan işitme engelli İhsan Çağırgan’dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu merak ederek evine gitti.

        HAREKETSİZ HALDE BULDU

        Kapıyı açan yakınları, Çağırgan’ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Çağırgan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        İlk incelemelere göre Çağırgan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

