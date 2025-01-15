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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 16 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Muğla deprem ile sarsıldı! 16 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Muğla'da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 16 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:24
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        Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'da deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 16 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MUĞLA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:15’te Akdeniz'de Muğla ili Fethiye ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7.24 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        MANİSA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:22’de Manisa ili Salihli ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:58’de Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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