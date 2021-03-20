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Son dakika deprem haberleri: Erzincan sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Depremler listesi... AFAD ve Kandilli son depremler tablosu bugün Erzincan'da meydana gelen depremin ardından merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler özellikle de "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını merak edenler için AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel tablo...

Son dakika deprem haberleri: Erzincan sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi 20 Mart Cumartesi günü özellikle Erzincan'da meydana gelen depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından ülkemizde meydana gelen depremler anbean kaydediliyor.

AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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