AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi 20 Mart Cumartesi günü özellikle Erzincan'da meydana gelen depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından ülkemizde meydana gelen depremler anbean kaydediliyor.

AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

