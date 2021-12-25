Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Deprem mi oldu? 25 Aralık AFAD, KANDİLLİ son depremler neler?
ABONE OL

Deprem mi oldu? Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Türkiye'nin en büyük gündemi her zaman deprem. 25 Aralık Cumartesi günü ülkenin dört bir yanında meydana gelen deprem haberler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de deprem izlem merkezi olarak görev yapan AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bildirimlerini resmi internet siteleri üzerinden güncel olarak paylaşıyor. İşte deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli 25 Aralık son depremler listesi

Son dakika: Deprem mi oldu? 25 Aralık AFAD, KANDİLLİ son depremler neler?

Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye'de en vatandaşın en büyük gündemi her zaman deprem oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı düzenli olarak deprem bilgilerini paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 25 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Uşak - Ulubey'de 25/12/2021 - 11:34:10'da meydana gelen 1.0 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.25 08:12:08 37.8670 29.3062 13.4 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.12.25 07:31:34 37.8733 27.0763 5.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 06:56:28 37.8268 29.6722 5.9 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.12.25 06:52:40 39.3705 40.7215 3.8 -.- 1.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.12.25 06:11:24 36.0167 27.6255 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.25 05:58:10 37.6317 26.7728 16.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.12.25 05:11:18 36.2332 27.0367 4.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.25 04:30:20 38.3330 38.6955 5.0 -.- 1.6 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.12.25 04:11:40 37.8643 29.3317 14.4 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.25 03:55:32 37.3742 35.7723 4.6 -.- 0.9 -.- CUKUROREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.12.25 03:46:26 36.4570 27.1115 4.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.25 03:36:48 37.9028 27.0258 17.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 03:36:23 38.7498 43.4657 1.2 -.- 1.3 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2021.12.25 03:18:43 37.8655 27.0292 13.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 02:39:16 38.5942 27.7928 7.5 -.- 2.1 -.- AKKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.12.25 01:53:22 35.1210 25.2017 7.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.25 01:14:10 35.1388 25.1897 6.6 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.25 00:24:15 37.8538 27.1773 2.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 00:11:14 39.8185 41.8057 5.0 -.- 1.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp hayatlardan izler Zürafa Sokak notları
GÜNDEM Kayıp hayatlardan izler Zürafa Sokak notları
İETT zammı 2022: Yeni akbil fiyatları ve metro, metrobüs ücreti!
GÜNDEM İETT zammı sonrası yeni tarife!
ATA AÖF sınav giriş belgesi alma: ATA AÖF final sınavları başladı
GÜNDEM ATA AÖF sınav giriş belgesi alma
Son dakika: Tasmasız pitbullun parçaladığı Asiye'den haber var!
GÜNDEM Tasmasız pitbull kurbanı Asiye'nin babası işten ...
Aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Aylık akbil zammı!
GÜNDEM Aylık akbil fiyatları değişti mi?
Haberler: Görenler şoke oldu! Dedenin örgü aşkı!
GÜNDEM Görenler şoke oldu! Dedenin örgü aşkı!
Eşiyle barışan erkek arkadaşı tarafından sokağa atıldı
GÜNDEM Eşiyle barışan erkek arkadaşı tarafından sokağa ...
Son dakika: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi - 25 Aralık İSKİ su kesintisi
GÜNDEM İSKİ hafta sonu su kesintileri
Son dakika haber: Yol kenarında gördü! Donmak üzereydi!
GÜNDEM Yol kenarında gördü! Donmak üzereydi!
25 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ hafta sonu İstanbul elektrik kesintileri!
GÜNDEM Hafta sonu İstanbul elektrik kesintileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.