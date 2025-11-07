Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 7 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 7 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 7 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:07
        1

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        AFAD: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.15’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.39'da merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.05 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 13.52'de Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.75 kilometre olarak açıkladı.

        3

        AKDENİZ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.46'da Akdeniz'de deprem meydana geldi.

        4.1 büyüklüğündeki deprem, 6.67 kilometre derinlikte ölçüldü.

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
