Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 28 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede veya çevrelerinde herhangi bir deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listelerini araştırıyor. Bu listeler sayesinde en son depremin büyüklüğü ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 07:42 Güncelleme: 28.01.2026 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden veya çevrelerinde herhangi bir deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden ‘’Deprem mi oldu?’’, ‘’En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem kayıtları, vatandaşların anlık olarak hangi bölgelerde sarsıntı meydana geldiğini görmelerini sağlıyor. İşte, 28 Ocak 2026 son depremler listesi…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:17'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.22 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 06.54'te yine Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem oldu. 3.2 büyüklüğündeki deprem, 11.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        28 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-01-28 06:54:17 39.14333 28.32139 11.17 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-28 05:17:40 39.18417 28.27528 10.22 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü