Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 28 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede veya çevrelerinde herhangi bir deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listelerini araştırıyor. Bu listeler sayesinde en son depremin büyüklüğü ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden veya çevrelerinde herhangi bir deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden ‘’Deprem mi oldu?’’, ‘’En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem kayıtları, vatandaşların anlık olarak hangi bölgelerde sarsıntı meydana geldiğini görmelerini sağlıyor. İşte, 28 Ocak 2026 son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:17'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.22 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Saat 06.54'te yine Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem oldu. 3.2 büyüklüğündeki deprem, 11.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.
28 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-01-28 06:54:17 39.14333 28.32139 11.17 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 05:17:40 39.18417 28.27528 10.22 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.