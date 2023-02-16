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Depremzede çocuklar için 283 bin 'koruyucu aile' başvurusu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak için 283 bin aile başvuru yaptı. Değerlendirme süreci ise 3 ila 6 ay arasında sürüyor

Son dakika: Depremzede çocuklar için 283 bin 'koruyucu aile' başvurusu
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası 283 binden fazla aile, refakatçisi olmayan afetzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmaya devam ediyor.

6 Şubat'tan bu yana e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 283 bini geçti. Bakanlık yetkilileri, depremden sağ kurtulan; fakat ailesini kaybeden çocukların Bakanlık tarafından koruma ve bakım altına alındığını, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "İlerleyen süreçte ailesini kaybetmiş olduğu kesinleşen çocuklarımızın öncelikle bakanlığımızın aile odaklı hizmetlerimizden yararlandırılması sağlanacaktır. Bu hizmetlerimiz; sosyal ve ekonomik destek hizmeti (SED), koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetidir. Söz konusu çocuklarımızın yakınları varsa (büyükanne, büyükbaba, hala, teyze vs.) öncelikle onların yanında bakımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda SED hizmeti yoluyla bu çocuklarımız yakınları, akrabaları yanında desteklenebilecektir. Koruma altına alınması gereken çocuklarımızın ise bakanlığımız politikaları gereğince öncelikle koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacaktır" dedi.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 3-6 AY

Bakanlık yetkilileri, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerinin belirli esaslara dayandığını söyleyerek, "Burada mesleki değerlendirme ve sosyal incelemeler çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle söz konusu inceleme ve değerlendirmeler sonucu çocukların aile yanına yerleştirilmeleri mümkün olmaktadır. İl müdürlüklerimiz tarafından ailelerimiz hakkında inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu değerlendirme süreci 3-6 ay arasında devam etmektedir. En az 5 görüşme gerçekleştirilmektedir. İnceleme sonrası koruyucu aile olması uygun olduğu değerlendirilen aileler koruyucu aile sırasına alınmakta ve yanlarına çocuk yerleştirmesi yapılabilmektedir. Bu kapsamda halihazırdaki prosedürler uygulanmaya devam edecektir. Koruyucu aile hizmet modeli değişim ve gelişim sürecindedir. Yeni hizmet modelleri de zaten oluşturulmaktadır. Bu süreçte modellere uygun mevzuat altyapısı, koruyucu ailelerin alması gereken eğitimler, koruyucu ailelere ve çocuklara sunulacak destekler gibi hususların tümü dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

KORUYUCU AİLE ŞARTLARI

Bakanlık yetkilileri öte yandan koruyucu aile olabilme kriterlerini ise şöyle sıraladı:

"Ülkemizde T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25 ila 65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekar veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir. Bunun yanında koruyucu ailelerin çocuğun bakımını engelleyecek bir sağlık probleminin olmaması ve belirli suçlar ile ilgili adli sicil kayıtlarının olmaması gerekmektedir. Hoşgörülü, sabırlı, şefkatli, çocuklara güvenli bir ortam sağlayabilecek evli ya da bekar herkes koruyucu aile olabilir."

"508 ÇOCUĞUMUZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ"

6 Şubat'tan bu yana refakatçisi olmayan 1396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunduğu belirtilerek, "167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır" açıklaması da yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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