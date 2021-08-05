Dışişleri Bakanı: Bütçe konusunda sıkıntımız yok 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta devam eden yangın ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk" dedi.

Çavuşoğlu, "Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk" diye konuştu.

"YARIN İÇİN DAHA UMUTLUYUZ, RÜZGAR HIZINI KESECEK"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. (Antalya'daki yangınlar) Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek."

"YARIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, rüzgarın azalmasına ilişkin, "Bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan öne çıkan başlıklar şöyle:

"AFAD'ımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımıza maddi yardım devam ediyor. Şu ana kadar 1055 ailemize 17 milyon ödeme yapıldı. Hasar tespiti devam eden mahallelerde muhtarlar aracılığı ile vatandaşlarımıza maddi yardımlarımızı inşallah hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda sıkıntımız yok.

Devletimizin ilgili kurumları maddi yardımları aktardılar. Uçak ve helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor. Dün Azerbaycan'dan 1 uçağın yola çıkacağını söylemiştik. 50 itfaiye aracı ve 150 personel şu anda yolda. NATO'nun karadan yardımıyla ilgili bazı misyonları var. Şu anda müttefik ülkelerden de yoğun yangınlar var.

"AZERBAYCAN'DAN BİR UÇAK GELDİ"

Azerbaycan'dan bir uçak Dalaman'a geldi. Polonya helikopter göndermeyi teklif etti. Biz de 'tabii ki buyurun' dedik. ABD'den bir teklif geldi, arkadaşlarımız detaylarını çalışıyor. İsrail'den bir şirketin kiraladığı 2 tanker uçağı yarın geliyor. Kardeş Kuveyt'in ekip ve malzeme teklifi oldu.

Önümüzdeki bir iki gün Antalya serinleyecek ama önümüzdeki günlerde sıcaklık yeniden başlayacak. Ormanın kahramanları başta olmak üzere gece gündüz gayret gösteren herkese, belediyelerimize, gönüllülerimize, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyoruz.

Ülkemizde ve Antalyamızda şu anda müteahhitlik yapan firmalarımız iş makinalarını seferber ettiler. Hem bakanımıza onları yönlendirdiği için hem de yönlendirme bile yapılmadan makinalarını gönderen firmalara, turizmcilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

"İNSANÜSTÜ MÜCADELEMİZİN 9. GÜNÜNDEYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Türkiyemizin ciğerleri olan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarına karşı devletimizin tüm kurum ve personeliyle insan üstü mücadelemizin 9. günündeyiz. Tüm görevlilerimize, vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Canını hiçe sayarak yangınların söndürülmesi için gece gündüz emek veren arkadaşlara minnettarız.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Yangınların ilk anından itibaren devletimiz seferberlik halinde. Devletin eli olarak her şartta halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu afetin üstesinden geleceğiz. Devam eden yangınlar var. Etkisi azalmış olsa da mücadele ettiğimiz yerler var.

Vatandaşlarımızla birlikteyiz. Zor şartlarda olan vatandaşlarımız var. Kısa sürede bu ihtiyaçları gidereceğiz. Cansiperane çalışan binlerce arkadaşımızla bu afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız."

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