Çavuşoğlu'ndan Batı'nın terörizme 'sessiz kalmasına' tepki! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Batı'nın sessiz kalmasına "'Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 14, 2021

Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.