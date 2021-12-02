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Haberler Dünya SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir" dedi.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması!
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Letonya’nın başkenti Riga’da dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Ukrayna-Rusya gerilimini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Her iki tarafla da temas halindeyiz ve sükunet ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk. Geçenlerde her iki ülkenin dışişleri bakanları Lavrov ve Dmitro Kuleba ile görüştüm. Cuma günü, Cumhurbaşkanım, Rusya Devlet Başkan Putin ile konuşacak. Bugün ve yarın Stockholm'de Dmitro'yu göreceğim, Lavrov'u da yarın Stockholm'de göreceğim. Bu yüzden her iki tarafla da sükunet ve gerilimin azaltılmasını tavsiye eden temaslar halindeyiz” dedi.

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