Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes önerisinin kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'nın duyurduğu ve üç aşamadan oluşan Gazze'de ateşkes önerisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün akşam kabul edildi. 5 üyeli konseyde yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı.

BMGK'dan ateşkes tasarısına onay Haberi Görüntüle Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. REKLAM Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullandı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.