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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için CHP'den destek isteyecek.

Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Çavuşoğlu gazetecilere açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Kendilerine Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum hakkında bilgi verdik. Deniz alanının sınırlandırılması konusunda bazı bilgiler arz ettik. Libya konusunda genel bir değerlendirmede bulunduk. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının sorularını yanıtladık. Tezkere konusunda karar CHP'nindir. Tehditler karşısında niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu anlattık" dedi.

MHP'ye ziyaret gerçekleşmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "MHP'ye gitmiyoruz, Sayın Bahçeli mektup gönderdiler, 'Biz destekliyoruz gelerek vakit kaybına gerek yok' demişler" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ: OLUMSUZ BAKIYORUZ

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çeviköz, "Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" dedi.

AKŞENER İLE BİR ARAYA GELDİ

Mevlüt Çavuşoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı barış eve siyasi süreci destekleyen ülke olarak Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlara bilgi verdik. Soru-cevap şeklinde görüş alışverişinde bulunduk. Dışişleri Bakanlığı olarak, tezkerenin Meclis'e gönderilmesi için Sayın Cumhurbaşkanına arz ettik. Bugün içinde Meclis'e gideceğini öğrendik. Nezaket çerçevesi içinde bilgilendirmemizi yaptık. Olması gerektiği gibi samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.