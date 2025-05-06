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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:43
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        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir." denildi

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir.

        İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır.

        Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.

        Uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.

        Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir."

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