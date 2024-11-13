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        Haberler Gündem Son dakika: Dolmabahçe Tüneli’nde otobüs yangını!

        Dolmabahçe Tüneli’nde otobüs yangını!

        Dolmabahçe Tüneli'nde Taksim istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 08:24 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:16
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        Dolmabahçe Tüneli'nde otobüs yangını!
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        Şişli'deki Bomonti Tüneli'nde İETT yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tedbir amaçlı tünel araç trafiğine kapatıldı.

        Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bomonti Tüneli'nden Dolmabahçe yönüne giden İETT yolcu otobüsü seyir halindeyken arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şoför, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir alarak tüneli araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüsteki yangın söndürüldü.

        Yangın esnasında İETT otobüsünde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından Bomonti Tüneli yeniden trafiğe açıldı.

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