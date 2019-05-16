Demokrat Parti, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine katılmama kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur’ hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ersan Gökgöz'ü aday gösteren DP, %0,26'lık oy oranı ile 22.544 oy almıştı.

Öte yandan DSP ve TKP de 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı.

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