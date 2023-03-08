Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!
ABONE OL

Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!

Türkiye bir kez daha tüyler ürperten iki kadın cinayetine tanık oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen olayda Batman'da Murat Atılgan adlı cani boşanma aşamasındaki Tuba Atılgan'ı durakta otobüs beklerken vahşice öldürdü. İstanbul Pendik'te de Murat Yaşar adlı kocanın tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakla hayattan kopardığı iddia edildi

Son dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Batman'da Tuba Atılgan (33), Dünya Kadınlar Günü´nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.

BİR LİSE ÖĞRENCİSİ SEKEN KURŞUNLARDAN YARALANDI

Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan´ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna gönderildi.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi´ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BİR CİNAYET DE İSTANBUL'DA İŞLENDİ

İstanbul Pendik'te de 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar (35) tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı (30) bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü.

Murat Yaşar'ında olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz detaylarıyla anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü! İstanbul'da neresi sağlam
GÜNDEM İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte ...
Son dakika haberi KPSS tarihleri açıklandı
GÜNDEM KPSS tarihleri açıklandı
Hac kura tarihleri 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet duyurdu: Hac kura tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları...
Esenyurt deprem haritası: İBB deprem raporu ile Esenyurt depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?
GÜNDEM Esenyurt depreme dayanıklı mı? İşte deprem risk ...
İstanbul'da metrobüste 2 kişiyi bıçaklayan suçlu için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
GÜNDEM Metrobüste 2 kişiyi bıçaklamıştı! İşte istenen ceza!
YKS başvuru ekranı: TIKLA, BAŞVUR! ÖSYM başvuru kılavuzu ile YKS başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM Başvurular başladı! İşte YKS başvuru ekranı
Son dakika: Deprem bölgesinde fırtına yangına yol açtı! - Güncel haberler
GÜNDEM Deprem bölgesinde fırtına yangına yol açtı!
Dünya Kadınlar Günü ve kadın hareketlerinde kullanılan mor, beyaz ve yeşil renkler neyi temsil ediyor?
GÜNDEM Dünya Kadınlar Günü renkleri ne anlatıyor?
YKS NE ZAMAN 2023? YKS başvuru ve sınav tarihleri: Son dakika: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?
GÜNDEM YKS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı!
Son dakika: Yenikapı'da taksicilerin "Sefer iptal" yalanı
GÜNDEM "Sefer iptal" yalanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.