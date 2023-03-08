Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!

DHA'da yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.

BİR LİSE ÖĞRENCİSİ SEKEN KURŞUNLARDAN YARALANDI

Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan´ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna gönderildi.