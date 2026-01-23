Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düzce'de DEAŞ örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Düzce'de DEAŞ örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de DEAŞ terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce'de düzenlenen operasyonla DEAŞ Terör Örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla göz altına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

        İHA'daki habere göre; Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O ve O.A.D.D ile Düzce'de ikamet eden O.F.K.K.K arasında yüksek meblağlarda para transferi olduğunu tespit edildi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yalova ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

        ÖRGÜTE AİT BAZI DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

        Evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait doküman ve bazı malzemeler ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        3 şüpheliden S.O ve O.A.D.D tutuklanırken, O.F.K.A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da kar yağışı; bazı uçak seferleri iptal edildi

        Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, trafikte de aksamalar yaşandı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        #düzce
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor