Düzce'de düzenlenen operasyonla DEAŞ Terör Örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla göz altına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

İHA'daki habere göre; Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O ve O.A.D.D ile Düzce'de ikamet eden O.F.K.K.K arasında yüksek meblağlarda para transferi olduğunu tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

ÖRGÜTE AİT BAZI DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait doküman ve bazı malzemeler ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

3 şüpheliden S.O ve O.A.D.D tutuklanırken, O.F.K.A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.