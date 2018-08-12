SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
tilki
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: Düzce'de fındık toplayan kadın tilkiyi poğaçayla besledi

Son dakika... Fındık toplayan kadın karşısında tilkiyi görünce sohbete başladı. Kadın, verdiği ekmeği beğenmeyen tilkiyi poğaçayla besledi

12.08.2018 - 10:55 | Güncelleme: İHA

Düzce’de Dilek Şen isminde bir kadın, fındık toplamak için girdiği bahçede yemek yerken karşılarına çıkan tilkiyle sohbet etmeye başladı. Elleriyle tilkiye ekmek kırıntıları veren Dilek Şen, ekmeği beğenmeyen tilkiye poğaça vererek beslemeye devam etti. O anları ise cep telefonuna çekerek ölümsüzleştirdi.

Düzce’de fındık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarda fındık bahçelerinin yolunu tuttu. Ancak bu fındık toplama anları zaman zamanda unutulmaz anlara sahne oluyor. Fındık toplamak için fındık bahçesine giden Dilek Şen isimli bir kadında fındık bahçesinde çalışan işçilere yemek yaparken bir tilkiyle karşı karşıya geldi. Tilkiyi karşısında gören Şen, tilkiyle sohbet ederken bir taraftan da tilkiyi beslemeyi ihmal etmedi. Tilkiye ekmek kırıntıları veren Şen, tilkinin ekmek kırıntılarını beğenmemesi ve poğaça parçalarını yemesi üzerine tilkiyi poğaçayla besledi. Şen, tilkiye isim koymayı da ihmal etmedi. Tilkiyi, 'Tilkinaz' ismiyle çağıran kadın, ayrıca tilkilerin derilerinden kürk yapanlara da isyan etti. Şen, yaşanan anları cep telefonuyla çekerek hatıra olarak sakladığını belirtti.

Dilek Şen, tilki ile karşılaşmasını anlatarak, "Fındık sezonuyla fındık bahçesinde fındık toplama işi de başladı. Biz de bahçede çalışan işçilere yemek yapmak için gitmiştik. Tam yemekleri hazırladım sofrayı kurdum ki karşımda tilkiyi gördüm. İlk gördüğümde çok korktum. Ama hayvanları sevdiğim içinde tilkiye hiçbir şey yapamadım. Yanımıza kadar geldi. Bu esnada tilkinin aç olduğunu fark ettim. Önce ekmek verdim, ama ekmekleri yemedi. Bunun üzerine poğaça parçaları attım onları iştahla yedi. Yemeğini verirken de sevdiğimi göstermek için ona sevecen yaklaştım. Hayvanların postlarından kürk yapılmasın. Hayvanları kürk yapmak için öldürenleri de kınıyorum” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    ülkemin güzel insanlari selam olsun avusturyadan böyle haberlerle mutlu oluyorum
  • Misafir 7 dakika önce
    mükemmel bir insansın sen.imrendim sana
  • Misafir 33 dakika önce
    yurdum insanı sizler ne güzelsiniz.
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X