Düzce'de sel suları karayolunu yuttu! 0:00 / 0:00

İHA

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile Çayağzı deresi taştı. Zonguldak-Düzce yolu trafiğe kapandı.

İHA'nın haberine göre kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile beraber biriken sular Çayağzı deresinde yükselmeye sebep oldu.

Yükselme ile birlikte Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Sel sebebi ile trafik tamamen durdu. Zonguldak yönüne gitmek isteyenler uzun araç kuyruğu oluştururken, Düzce yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bölgede ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

BURSA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Bursa'da da sağanak yağış sonrası anayolda çökme meydana gelirken, araçlar yolda mahsur kaldı. İznik Belediyesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

Kentte beklenen yağış, hayatı felç etti. İznik-Bursa yolunda aşırı yağış sonrası yolda çökme meydana geldi.

Yol trafiğe kapanırken, yolcu minibüsü saatlerce mahsur kaldı. Yol kenarındaki tarlalardan gelen yağmur suları, toprak ve ağaç dallarını yola taşıdı. Olay yerine gelen İznik Belediyesi ve karayolları ekipleri anında duruma müdahale etti. Yapılan çalışma sonunda yol tekrar trafiğe açıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir