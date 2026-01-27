Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Edirne'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Geren, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:24
        Yolun karşısına geçerken can verdi
        EDİRNE'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Geren, yaşamını yitirdi.

        OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, ilçenin Söğütlüdere köyü yakınlarında meydana geldi. M.İ. (40) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Geren'e çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Geren'in hayatını kaybettiğini belirledi. İrfan Geren'in cansız bedeni, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Diğer yandan yaralı otomobil sürücüsü M.İ. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından M.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

