Edirne'de, hakkında arama kararı bulunan bir FETÖ'cü yakalanacağını anlayınca Meriç Nehri'ne atladı.

Alınan bilgiye göre, "Hudut Kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyünde yaptığı kontrolde, aralarında KHK ile ihraç edilen eski Başbakanlık Başmüfettişi A.B'nin de bulunduğu F.B ve H.D'yi yakaladı.

Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen S.D ise Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

A.B, F.B ve H.D jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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