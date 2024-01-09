Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum açıklaması! "Öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım"

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum açıklaması! "Öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım"

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum açıklaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un adaylığı hakkında, "Öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum hakkında "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İTTİFAK OLACAK MI?

İstanbul'da ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda konuşan İmamoğlu, "Siyasi partilerin tercihleriyle onlara oy veren insanların tercihleri aynı oranda değişir mi, ya da evrilir mi o konuda emin değilim. Çünkü yerelde oluşan o dönemdeki ittifakın, İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından büyük oranda olgunlaştırıldığını unutmamak lazım" dedi ve ekledi:

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"İstanbul'da bu süreci olgunlaştıran bu büyük ittifak, İstanbul ittifakı... Bence insanlara muazzam bir tat verdi. Şimdi o beş yılın sınavını Ekrem İmamoğlu iyi verirse bunun daha da güçlenebileceğini düşünüyorum. Yani çekim kuvvetinde siyasi partilerin çizdiği yön mü, yoksa toplumun bu ittifaka duyduğu hassasiyet üzerinden onların çektiği yön mü etkin olacak, bunu bu yarışta göreceğiz."

MURAT KURUM AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın hafta sonunda açıkladığı İBB başkan adayı Murat Kurum karşısında şansının ne olacağına ise İmamoğlu "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" değerlendirmesinde bulundu.

YSK ÜYELERİNE HAKARET DAVASI

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İmamoğlu aleyhine siyaset yasağı ve hapis cezası kararı alınmış, sözlerinin çarpıtılarak olmayan bir suçun yaratıldığını ifade eden İmamoğlu ise kararı istinaf mahkemesine taşımıştı.

İmamoğlu, devam eden yargılamanın seçime etkisi olup olmayacağı hakkındaki soruya, "Seçim kadar buradan bir sonuç çıkartma talihsizliğini diyelim olmayan bir suçun üzerinden çıkartma talihsizliğini hükümet ısrarla bu memlekete yaşatmak ister mi? Açıkçası istemez diye düşünüyorum. Ama her koşulda hiç kafama taktığım bir husus değil" cevabını verdi.