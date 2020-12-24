İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık yönetimini değerlendirdiği basın toplantısında Şeb-i Arus gecesinde Kur'an'ın Türkçe okunması ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.

İmamoğlu, "Bence de Şeb-i Arus’da yüce Kur’an'ın Arapça okunması gerekiyordu. Bir belediye başkanı programları yazıp çizemez. Ben de tartışma çıkınca öğrendim. Bilgim yoktu. Ancak tartışmalarla birlikte vakıf oldum. Detaylı bir araştırma yapılıyor" diye konuştu.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, konuyu gündeme getirdiği yazısında Mevlevi ritüellerini de anlatmıştı:

"Mevlevî mukabeleleri ney taksimi ile başlar, sonra Farsça bir “naat” ve bunu güftesi Farsça olan âyin takip eder, bu sırada semâ edilir, semâda sadece erkekler vardır; âyin tamamlanınca Kur’an, ardından da geleneksel 'gülbang' okunur ve mukabele bir dua ile sona erer.

Büyükşehir Belediyesi’nin önceki gün düzenlediği mukabelede işte bütün bu kurallar yerle bir edilmişti! Naat ve âyin Türkçeleştirilmiş, Mevlânâ’nın naatı ve Hüseyin Fahreddin Dede’nin güzelim Acemaşiran Âyini tuhaf bir şekle büründürülmüştü, semâzenlerin ve 'mutrıb' denen müzisyenlerin arasında kadınlar da vardı, yani meydanda kadın-erkek beraberdi ve üstüne üstlük Kur’an da Türkçe okundu!"