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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybımız 18'i Elazığ ve 4'ü Malatya olmak üzere toplam 22'ye yükselirken, yaralı sayısının ise 1030'a çıktığı açıklandı.

ANNE OĞUL İÇİN CENAZE NAMAZI

Türkiye'yi yasa boğan olayda, Ferdi Duru'nun haberine göre Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatlarını kaybeden anne Gamze Say (32) ile 6 yaşındaki oğlu Ali Yusuf Say, kılınan cenaze namazının ardından memleketlerinde toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Mustafa Uc'un haberine göre de Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde enkazdan cansız olarak çıkartılan Fatma Yıldız (31) ile 2 yaşındaki oğlu Doruk Abbas Yıldız, Mevlana Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazlarının ardından, Asri Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandılar. Anne ile oğlunun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.