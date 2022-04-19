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Haberler Gündem 3. Sayfa ANNE VAHŞETİ! Son dakika haberi: Hatay'da 9 yaşındaki evladını kalbinden bıçakladı!
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Elif 9 yaşındaydı! Anne vahşeti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 9 yaşındaki kızı Elif Eylül S.'yi bıçakla öldüren annesi Bahar Berberci S. (33), ardından intihar teşebbüsünde bulundu. Katil zanlısı annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

ANNE VAHŞETİ! Son dakika haberi: Hatay'da 9 yaşındaki evladını kalbinden bıçakladı!
Elif 9 yaşındaydı! Anne vahşeti!
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AA

Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

KALP BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI

Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden bıçakla yaraladı.

KENDİSİNİ DE YARALAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

AA'da yer alan habere göre kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KÜÇÜK ELİF HAYATINI KAYBETTİ

Elif Eylül S., hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci S.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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