        Orkun Özeller’in 6,5 yıl hapsi istendi

        Emekli Albay Orkun Özeller hakkında, sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları nedeniyle, 6,5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı

        Giriş: 10.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:52
        Orkun Özeller'in 6,5 yıl hapsi istendi
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        BAHÇELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve şikayetçi olduğu belirtildi.

        “ELEŞTİRİYİ AŞTI” DENİLDİ

        İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının eleştiri sınırlarını aştığı, hakaret kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin paylaşımlarında belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halkın bir kesimini başkaca kesimler nezdinde aşağıladığı ve bunlara karşı alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği de ifade edildi.

